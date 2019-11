Die 97. Silke Hauck Nacht

Unterhaltung ohne Grenzen! Silke Hauck, Mannheimer Sängerin mit besonderem Charisma, empfängt musikalische Gäste aller Stilrichtungen. Jazz, Pop, Chanson, Folk und Abenteurer aller Art.

Wir freuen uns dieses Mal auf Glanzblick, Ingrid Schwarz-Lurf und Rino Galiano, diesmal in seiner Paraderolle in Freak o’clock.

Frischer Wind für Musik begeisterte Ohren – Das sind Glanzblick! Die neue Band um Sibylle Laux, Ully Mathias und Sascha Leicht erobert seit ihrem Start im Mai 2012 viele große Bühnen der Metropolregionen Rhein-Neckar und Rhein-Main.

Glanzblick durchlebt mit seinem Publikum eine Achterbahnfahrt, Mut und Aufbruch, Freundschaft und Liebe: Die Band spiegelt in ihren Texten das Leben in all seinen Facetten wider. “Es sind diese besonderen Momente, die das Leben einzigartig und lebenswert machen” unterstreicht Produzent Sascha Leicht die Philosophie hinter der Musik von Glanzblick.

Ingrid Schwarz wurde im Jahre 1977 in Trier an der Mosel geboren. Einen Teil ihrer Kindheit verbrachte Ingrid im Circus Roncalli, welchen ihr Vater mit seinem Orchester (Orchester Joe Schwarz) über viele Jahre begleitete. Früh schon wurde ihr musikalisches Talent erkannt und gefördert. Mit fünf Jahren bekam sie ihren ersten Klavierunterricht und ihr Vater entdeckte sehr bald auch das sängerische Talent seiner Tochter. Mit sieben Jahren hatte sie ihren ersten Auftritt als Sängerin im Orchester ihres Vaters. 1999 begann Ingrid ein Gesangs-Studium an der Musikhochschule Mannheim im Bereich Jazz/ Rock/ Pop, welches sie 2002 mit Diplom abschloss. Parallel dazu, absolvierte sie erfolgreich ein Aufbaustudium an der Theaterwerkstatt Heidelberg. Unzählige Auftritte ließen sie schon früh eine außergewöhnliche Bühnenpräsenz entwickeln und ihr charismatisches Auftreten wurde schon von vielen nationalen und internationalen Künstlern zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit genutzt.

Er kommt von der Mannheimer Bühne – und ist ihr bis heute treu geblieben, auch wenn Rino Galiano seit seiner Teilnahme bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ eine riesige Popularitätswelle erfasst hat. Der kleine Bühnenzauberer, gern mit kessem Hut auf der Glatze (die er „mit Stolz und Würde“ trägt), stürmt seit vielen Jahren die Bühnen der Metropolregion mit seinen extravaganten Programmen, die er als Schauspieler, Sänger, Komponist und komödiantischer Tausendsassa mit jeder Menge Leben füllt. Ein bunter Paradiesvogel, der mit trashigen Kunstfiguren und exaltierten Alter Egos aufwartet und mit extrem selbstironischem, zuweilen auch mal deftig-drastischem Humor immer wieder kein Auge trocken lässt.