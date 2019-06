Bald starten die Pfingstferien in Baden-Württemberg und Radio Ton bietet das perfekte Ferienprogramm für alle Daheimgebliebenen. Jeden Morgen, um 6.40 Uhr, hören Sie echte Geheimtipps aus Ihrer Region. Wo sind die besten Fahrradstrecken in Heilbronn-Franken? Auf welchen Festen im Zabergäu muss man getanzt haben und was sind die schönsten Badeseen in Hohenlohe? Diese und noch viele andere Tipps gibt es ab sofort jeden Morgen bei Radio Ton mit Marco König. Zum Nachhören finden Sie die 99 schönsten Dinge der Region auch jederzeit auf radioton.de.