Nach dem überwältigendem Erfolg nach der Premiere und einer anschließenden Tour durch Baden Württemberg macht das Regionentheater aus dem schwarzen Wald am 29.11. zum ersten Mal in Balingen Station: mit dem Kinderbuchklassiker „DIE ABENTEUER VON PETTERSSON UND FINDUS, einem Familientheater für Kinder ab vier Jahren.

Pettersson, ein alter, etwas schrulliger Mann, wohnt am Rande eines schwedischen, - äh halt: eines schwäbischen Dorfes - und verbringt den lieben langen Tag damit, in seinem Häuschen jede Menge ungewöhnlicher Apparate zu basteln. Eines Tages landet eine Schachtel mit der Aufschrift Findus bei ihm, und heraus springt ein kleiner sprechender Kater. So bekommt der alte Pettersson einen Mitbewohner und tauft ihn auf den Namen Findus. Von nun an vergehen Petterssons Tage wie im Fluge, denn die beiden neuen Freunde erleben gemeinsam unzählige Abenteuer mit eitlen Hühnern, einem feurigen Stier und dem gierigen Fuchs.