Die Abenteuer der Maulina Schmitt Württembergische Landesbühne Esslingen

Maulina Schmitt ist die Prinzessin von Mauldawien. Ihr perfektes Königreich bricht auseinander, als sich die Eltern trennen. Sie muss mit ihrer Mutter umziehen, in eine Wohnung aus Plastik, und außerdem kommt sie auf eine andere Schule.

Klar, dass Maulina das gar nicht gut findet. Und wenn Maulina etwas nicht gut findet, dann gibt‘s eine Maulplosion! Ihr Urteil nach dem ersten Tag in der neuen Schule ist vernichtend: Eine Murksschule voller popelfressender Einzeller. Glücklicherweise gibt es noch Paul, mit dem sie sich auf Anhieb versteht. Gemeinsam mit Maulinas Freundin Mona fasst sie einen Plan, der Maulinas Eltern wieder zusammenbringen soll. Maulina Schmitt ist ein Mädchen voller Energie und Tatendrang, fantasievoll und eigensinnig. Mit ihren Freunden schafft sie es, einer Serie von Herausforderungen zu trotzen, die ihr Leben komplett umkrempeln. Für alle Zuschauer ab zehn Jahren.

Informationen:

Stadthalle Künzelsau

Beginn: 10.30 Uhr

Einlass Stadthalle: 9.30 Uhr

Einlass Saal: ca. 10 Uhr