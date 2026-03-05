DIE ABENTEUER VON PETTERSSON UND FINDUS

Pettersson, ein etwas eigenwilliger alter Mann, lebt allein am Rande eines schwedischen Dorfes und verbringt seine Zeit mit dem Basteln ungewöhnlicher Apparate.

Eines Tages erhält er eine Schachtel mit der Aufschrift „Findus“ – und ein kleiner, sprechender Kater springt heraus. So bekommt der alte Pettersson einen Mitbewohner und tauft ihn auf den Namen Findus. Von nun an vergehen Petterssons Tage wie im Fluge, denn die beiden neuen Freunde erleben gemeinsam unzählige Abenteuer, unter anderem mit eitlen Hühnern, einem feurigen Stier und dem gierigen Fuchs. Das Regionentheater aus dem schwarzen Wald erweckt Pettersson und Findus mit lebendigen Kulissen, viel Humor und einer großen Portion Spielfreude auf der Bühne zum Leben.