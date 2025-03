Die Abenteurer (ab 4 Jahren)

Begleitet von mitreißender Musik und spannend bis zur letzten Speiche! Es spielt das Figurentheater Die Complizen.

Juchhu, wir treffen wieder auf Johnny Mauser, den dicken Waldemar und Franz von Hahn! Weil es auf dem Hof so langweilig ist, schnappen sie sich ihr Freundschaftsrad. Der gemeine Fuchs hat die Gänseprinzessin gefangen. Tante Milli braucht dringend Hilfe, da Söhnchen Hugo am Gipfelkreuz festhängt. Sind da echte Piraten? Oh nein, die sind wirklich gar nicht nett. Tretet kräftig in die Pedale, Freunde!

Die Freunde müssen sich kurz ausruhen. Aber wer kommt da und hat ein Kochbeil in der Hand? Glücklicherweise geht es mit Jumbo rüsselschnell zurück nach Mullewapp.

Dauer: 50 Minuten (ohne Pause)