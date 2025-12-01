Die acht Frauen - Premiere

Robert Thomas DIE ACHT FRAUEN Kriminalkomödie mit Musik

Oh du fröhliche, oh du selige, mörderische Weihnachtszeit! Die gefeierte Krimikomödie aus Frankreich – zum Jahresende auf unserer Bühne. Ein Abend voller Spannung und charmantem Witz, gespickt mit bekannten Gesangseinlagen.

Ein eingeschneites Herrenhaus, irgendwo in Frankreich. Es ist Weihachten. Gaby, die Hausherrin, erwartet freudig den Besuch ihrer ältesten Tochter Susanne. Plötzlich verkündet die junge Hausangestellte Louise, dass Gabys Ehemann tot in seinem Bett liegt, hinterrücks erstochen! Und bald wird klar: Eine der anwesenden acht Frauen muss die Tat begangen haben. Die Damen beginnen, sich gegenseitig zu verdächtigen und unterm Weihnachtsbaum gegeneinander zu ermitteln. Dabei kommen allerlei Geheimnisse ans Licht.

Ein Weihnachtskrimi mit Musik! Freuen Sie sich auf beliebte französische Chansons und Klassiker aus dem Bereich Musical, Soul und Pop.

„Die acht Frauen“ gehört zu den meistgespielten Theaterstücken in Europa; der gleichnamige Kinofilm wurde mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet.

Das ausschließlich weibliche Ensemble zaubert wundervoll skurrile Frauenfiguren auf die Bühne, die uns gleichzeitig lachen und erschaudern lassen. Regie führt der Publikumspreisträger Frank-Lorenz Engel.