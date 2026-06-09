Die Ahoi-Bande

Interaktive Vorlesestunde für Kinder ab 6 Jahren.

Was gibt es schöneres, als sich mit einem erfrischenden Gurkeneis in der Pfote in Berge aus weichem Heu fallen zu lassen? Gar nichts, finden Moppi und Möhre! Deshalb sind sie auch gar nicht lange traurig, als ihre Besitzer sie im Meerschweinchenhotel absetzen, um in den Urlaub zu fahren. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden Elvis, Schäfi, Grufti und Nacki erleben sie einige aufregende Tage. Doch als Schäfi ohne Schwimmflügel in den Hotelpool fällt, wird es plötzlich fast etwas gefährlich!