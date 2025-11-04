Die Akte Schneewittchen

"Schneewittchen", eine Perle im deutschen Märchenschatz, ist wohl jedem bekannt.

Völlig unbekannt dürfte aber wohl die Tatsache sein, dass diese Geschichte voll krimineller Energien steckt. Die böse Stiefmutter ist nur vordergründig neidisch auf Schneewittchens Schönheit, viel entscheidender ist ihre Gier nach dem stattlichen Erbe. Von der Erbschleicherei bis zum Mordkomplott hat der Fall „Schneewittchen" alles zu bieten. So deckt das Kikeriki Theater nun endlich einmal die wahren Hinter- und Abgründe dieses üblen Spiels auf. Machen Sie sich also darauf gefasst, dass Ihnen hier mit Sicherheit kein „Märchen" erzählt wird!