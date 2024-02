Die aktuelle Weltlage: Globales Chaos - oder Chancen für eine gerechtere Weltordnung

Welche Weltordnung auf Basis welcher Regeln wollen wir?

Eine globale bipolare Konfrontation zwischen „westlichen Demokratien und der Allianz der Diktaturen China und Russland“ mit massiver und kostspieliger militärischer Aufrüstung wie in den 45 Jahren des Kalten Krieges? Oder eine multipolare Ordnung, deren Akteure – zunächst einmal unabhängig von ihrer Staats- und Regierungsform – kooperieren bei der Bewältigung der Klimaerwärmung, des Hungers und anderer globaler Herausforderungen? Wäre dann Kritik an Menschenrechtsverletzungen und Diktaturen nicht mehr statthaft? Welche „Sicherheit“ verspricht die „Nationale Strategie“ der Bundesregierung den Menschen in Deutschland und im „Rest der Welt?“. Darüber spricht Andreas Zumach, Journalist, ehem. UNO-Korrespondent.

Referent: Andreas Zumach