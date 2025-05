Juliane Schwabe ist nicht nur Schauspielerin am Theater Heilbronn, sondern seit 2020 auch Sängerin der Band »Die Akustiker«.

Gemeinsam mit Johannes Bluth (Gitarre) und Dirk Mengedoht (Bass/Schlagzeug) spielen sie Songs, die sie lieben – von Rock bis Pop, von Metal bis Folk. In ihren sehr persönlichen akustischen Arrangements lassen sie bekannte Songs in einem neuen, minimalistischen Sound erklingen: »Unplugged, tight, soundfeudal«. Mit dabei sind unter anderem Titel von Rihanna, Billy Idol, Nirvana oder System of A Down.

Kennengelernt haben sich die »Akustiker« in Bremerhaven, wo Dirk Mengedoht Polarforscher am Alfred-Wegner-Institut und Johannes Bluth hauptberuflich Bühnenmeister am Theater ist, dem Juliane Schwabe von 2018 bis 2021 als festes Ensemblemitglied angehörte. In Bremerhaven haben sie auch ihren Probenraum, wo sie neue Songs einstudieren, wann immer es die Zeit erlaubt. Konzerte führten sie bisher in viele Städte in Deutschland und auch nach Frankreich. Jetzt freut sich Juliane Schwabe gemeinsam mit ihrer Band auf ihren ersten Auftritt am Heilbronner Theater. Die gemütliche Atmosphäre des Salon3 ist genau der richtige Ort für ihre handgemachte Musik: Mal rockig und expressiv, mal sanft und gefühlvoll, aber immer akustisch.