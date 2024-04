Die Alphornbläser spielen auf!

Auch in diesem Jahr treten auf Einladung der Kurverwaltung die Alphornbläser aus der Region Nord Baden-Württemberg auf und spielen am Sonntag, 5. Mai 2024 von 11.00 bis 12.00 Uhr bei gutem Wetter am Musikpavillon im Kurpark.

Bei schlechter Witterung im Kursaal.

Die Alphorngruppe "Schwäbische Franken" verbindet die große Leidenschaft und Begeisterung zum gemeinsamen Alphornspiel. Die Instrumente bestehen meist aus drei gleich langen Rohren, vorwiegend aus Fichten- oder Kiefernholz. Sie werden zusammengesteckt und wiegen bei 3,60 Metern Gesamtlänge etwa vier Kilogramm. Das Repertoire beinhaltet neben klassischen Alphornstücken auch Walzer und Polkas sowie Choräle für kirchliche Anlässe.

Das Zusammenspiel in der Formation wird unter professioneller Leitung geprobt. Der musikalische Leiter Günter Maier aus Dischingen sorgt auch in Bad Mergentheim für ein abwechslungsreiches Programm. Zwischen den Liedbeiträgen erfahren die Zuhörer von Martin Wiedenbauer aus Heilbronn ein paar interessante Informationen und Themen rund um das Alphorn.