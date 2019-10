Die Altäre der Stiftskirche

Der Herrenberger Altar, dessen 500-jähriges Jubiläum wir in diesem Jahr begehen, ist der bekannteste Altar der Stiftskirche. Er war jedoch keineswegs der einzige. Seit 1293 wurden etwa vierzehn Altäre in der Kirche geweiht. Die Kunsthistorikerin Dr. Michaela Bautz gibt in diesem Vortrag einen Überblick darüber, was über die Heiligen, das Aussehen und das Schicksal dieser Altäre bekannt ist.

Der Projektchor „Klang-Zeit“ unter der Leitung von Dr. Barbara Will umrahmt den Vortrag mit geistlicher und weltlicher a cappella Musik aus der Zeit des Mittelalters und der Renaissance.