Die Alten & Herz Rhythmus Maschine

Deutscher New Wave & Postpunk im Doppelkonzert.

Die „Familie Hesselbach“, legendäre Tübinger Punk- und Wave-Band der 80er Jahre, lässt grüßen: Aus genau diesem Umfeld stammen Die Alten und Herz Rhythmus Maschine. Markus von Die Alten und Lupe von Herz Rhythmus Maschine kennen sich noch aus gemeinsamen Tagen bei ABC, aus der 1981 die Familie Hesselbach hervorging.

Die Alten wurden 1982 in Reutlingen gegründet. Die Bandmitglieder kamen aus den Tübinger und Reutlinger Punkbands ABC, Vermin und Name. Minimalistische Synthesizer, elektronische Drums und deutsche Texte prägen ihren eigenwilligen New-Wave-Sound.

Herz Rhythmus Maschine verbinden düstere Basslinien, kantige Gitarren und einen kompromisslos treibenden Beat mit eindringlichen Texten. Lupe Wolf, Bassist der Familie Hesselbach und von ABC, steht gemeinsam mit Latino Klaus an der Gitarre und Dieter „Foxx“ Fuchs am Schlagzeug auf der Bühne. Heraus kommt Postpunk mit ordentlich Druck und klarer Verbindung zur Tübinger Punkgeschichte.