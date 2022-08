Die Altstadt Wertheim am Main – Stadtgefüge, Stadtentwicklung und Stadtsanierung

Die geschichtliche Entwicklung ist vom hohen Mittelalter bis auf den heutigen Tag abzulesen, auch wenn es Anfang der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts zu größeren Veränderungen kam.

Die Altstadt und deren Gebäude sind so empfindlich in ihrer Gesamtheit, dass es umso mehr gilt, vorsichtig und sensibel bei Maßnahmen in der Stadt vorzugehen. Im Vortrag sollen die Strukturen, Veränderungen und Besonderheiten Wertheims aufgezeigt werden.

Keine Voranmeldung nötig.