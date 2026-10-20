Seit Jahrzehnten stehen sie für ehrlichen, gefühlvollen Schlager, für Bodenständigkeit und eine außergewöhnlich enge Verbindung zu ihrem Publikum: Die Amigos zählen zu den erfolgreichsten und beliebtesten Künstlern der deutschsprachigen Musikszene.

Erneut kehren Bernd und Karl-Heinz Ulrich in die Stadthalle Balingen zurück – und dieses Konzert wird ein ganz besonderes Kapitel ihrer beeindruckenden Karriere: Es ist das letzte Konzert der Amigos in Balingen, bevor sie sich endgültig von der Bühne verabschieden.