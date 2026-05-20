die apokalyptischen tänzerin*nen - Ha Ha Haltung – Ein satirisches Nach-oben-Treten

Es gibt nichts zu lachen, also lachen wir uns tot. Ein Abend zwischen Schenkelklopfern und ernster Satire* (von lateinisch satura (lanx) ‘den Göttern alljährlich dargebrachte Fruchtschüssel’ (Quelle: DWDS)) – ganz der Wortbedeutung nach erwartet Euch ein bunter Obstkorb an süßen und sauren Früchtchen. Oder auch solche, die großartig schmecken, dann aber doch allergische Reaktionen auslösen? Macht Euch gefasst auf abwechslungsreiche Überraschungsgäste und diskursiven Humor. In einem von der Agentur für materielle Gespinste schillernd eingerichteten Raum, schwungvoll begleitet am Klavier und mit unserem Stuttgarter Konstantin Wecker, Peter Luttringer, an der Gitarre, gehen wir auf die Suche nach den Verbindungen zwischen Humor und Politik.