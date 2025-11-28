Die Arbeit ruft - ich ruf nicht zurück

Jakob Friedrich nimmt das Publikum mit auf eine Reise in seinen Arbeitsalltag und imitiert dabei seine Kollegen so authentisch, dass man das Gefühl bekommt, mitten im Betrieb zu stehen.

Er überzeugt mit einem kurzweiligen und pointenreichen Programm, in dem er nicht nur alltägliche Situationen, sondern auch wirtschaftliche und politische Zusammenhänge analysiert.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Situationskomik und interessanten neuen Denkanstößen!