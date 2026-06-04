Die Aschers in Kirchberg

In dem Vortrag werden die vielfältigen Verbindungen zwischen dem Albert-Schweitzer-Gymnasium in Crailsheim und der Schloss-Schule in Kirchberg vorgestellt. Am Ehepaar Ascher, Fritz-Martin und Elsi Ascher, kann das gut nachvollzogen werden.

Er, der erste Schulleiter des Crailsheimer Gymnasiums nach dem Zweiten Weltkrieg, sie, die Pädagogin aus der Schweiz, beide waren Lehrer an der Schloss-Schule in Kirchberg. Doch deren Einfluss auf die Schule in Kirchberg blieb nicht nur auf den Unterricht beschränkt.

Der Vortrag wird auch die über hundertjährige Vergangenheit der privaten Internatsschule beleuchten. Deren Höhen und Tiefen. Es wird über die Gründung der Schloss-Schule gesprochen, so wie der Frage nachgegangen, weshalb die Schloss Schule die letzte Privatschule in Süddeutschland war, die 1944 verstaatlicht wurde.