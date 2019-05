Die Ausreißerinnen

Mitten in der Nacht an einer Landstraße sitzt eine Frau auf einem Koffer, umringt von vielen Taschen, will sie irgendwohin, nur weg.

Man hört einen Wagen, Scheinwerfer, sie steht auf und hält den Daumen raus.

Der Wagen fährt vorbei…

Die eine reißt aus dem Altersheim aus, die andere aus der Familie.

An der Straße treffen sie sich, zufällig, um das Weite zu suchen.

Sie wissen beide, wovor sie fliehen, aber nicht, wohin sie eigentlich wollen.

Sie geraten in witzige Situationen und an merkwürdige Orte, bestehen kleine Abenteuer und als sie den Bogen überspannen, bekommen sie sogar richtig Ärger.

Die Spanne zwischen dem ersehnten Platz in der Welt und dem Erlebten wird auf humorvolle Weise gefüllt mit Sarkasmus, Lachen und Melancholie. Ein Abend, der getragen wird von Träumen, Enttäuschungen und der Sehnsucht, auf der Straße des Lebens noch einmal so richtig durchzustarten.

„Ma ka nicht immer nur mit 20 PS durchs Leba, ma muss au mol Gas geba!“