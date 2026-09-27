Stell dir vor, du findest ein Stück Erde, das keinem gehört. Und du erklärst es zu deinem ganz eigenen Land. Was du dann tun musst, um aus dem Nichts deine Republik zu gründen, das zeigt Die Bademattenrepublik.

Ein interaktives, humorvolles Theatererlebnis für Jung und Alt, das das Gefühl vermittelt, Teil der Gesellschaft zu sein. Und dass es sich lohnt, für Demokratie zu kämpfen.

Wie wäre es, wenn Kinder selbst ein Land regieren könnten? Die Bademattenrepublik gibt ihnen dazu eine profunde Anleitung. Ein Territorium ist schnell gefunden – eine Badematte reicht! Alles Weitere kommt Schritt für Schritt: Bevölkerung, Flagge, Pässe, Währung … Wie geht das Abhalten von Wahlen? Was ist für die Bürger*innen wichtig?

Ausgehend vom Kindersachbuch Die Bademattenrepublik von Valerie Wyatt stürzen sich zwei Schauspieler*innen in ein Abenteuer. Spielerisch erproben sie für und mit ihrem Publikum die Regeln gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Deutsch von Petra Buck | In einer Fassung für die Badische Landesbühne von Sarah Johanna Steinfelder | Entwickelt in Workshops mit Bruchsaler Schüler*innen