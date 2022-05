Ein Sommernachtstraum von William Shakespeare - Freilichtaufführung

"Ein Sommernachts Traum": Zwei unglücklich verliebte Paare verirren sich in einem magischen Wald und können bald nicht mehr unterscheiden, wer wen liebt - und warum.

Denn in dieser naturhaften Gegenwelt herrschen nicht nur die unberechenbaren Emotionen des Elfenkönigspaars Titania und Oberon, sondern auch die Zauberkräfte des Kobolds Puck. Die jungen Liebenden sehen sich in eine andere Dimension geworfen und taumeln durch das Dickicht ihrer Gefühle. Erst der neue Tag macht, was nachtsüber aus den Fugen geriet, wieder vergessen. Oder war alles bloß einTraum? "Der Mensch ist nur ein Esel, wenn er sich einfallen lässt, diesen Traum auszulegen", sagt am Ende der Weber Zettel, dem in dieser Nacht bekanntlich besonders übel mitgespielt wird. Trotz Zettels Warnung wagen wir es erneut, das poetische Verwirrspiel um Träume, Phantasien und Identitäten auszulegen und mit ihr die stärkste Macht der Welt zu feiern: die Liebe. Ein Sommernachtstraum gehört zu Shakespeares beliebtesten und facettenreichsten Komödien, die es immer wieder neu zu entdecken gibt.

Kartenvorverkauf bei Xana-Schreibwaren, Bgm.-Henn-Str. 14 in Hardheim, Tel. 452. Oder an der Abendkasse.

Bitte schauen Sie auf die Homepage, falls es zu kurzfristigen Änderungen kommt.