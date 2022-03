Die Badische Landesbühne: "Loving the Alien"

"Loving the Alien" - Ein David-Bowie-Abend handelt von einem abgestürzten Raumschiff in Nordbaden. Endlich! Ein Expeditionstrupp aus Schauspielerinnen und Schauspielern sowie Musikern beginnt sofort, das Wrack zu erkunden, und sucht nach Hinweisen auf den Kommandanten des geheimnisvollen Flugobjekts. Dabei treffen sie auf Ziggy Stardust, Major Tom, The Thin White Duke und andere schillernde Gestalten sowie auf einen der großen Sterne unserer Galaxis. In einem Kaleidoskop aus Songs und Szenen feiert dieser Liederabend den Ausnahmemusiker David Bowie und seine fantastische Musik.

Kartenvorverkauf: Buchhandlung "Schwarz auf Weiss", Fußgängerzone, Telefon: 09341-7768.

Die Vorstellungen der Badischen Landesbühne finden unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt.