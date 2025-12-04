Familienshow mit Daniel Kallauch

Jede Menge Spaß und Unterhaltung für Klein und Groß, direkten Bezug zu kindlichen Lebenswelten und aktuelle Rock- und Popmusik.

Das alles erwartet die Besucher beim Auftritt von Daniel Kallauch am Donnerstag, 4. Dezember 2025 um 17.00 Uhr im Kurhaus Bad Rappenau.

Mit seiner neuen Adventsshow “Himmelhochjauchzend“ tourt der Musiker, Komiker und begnadete Puppenspieler passend zur Jahreszeit durch die Lande. Er bringt dabei ganze Familien erst zum Lachen, dann in Bewegung und schließlich zum Nachdenken. Auf unterhaltsame Art und Weise vermittelt der erfahrene Unterhaltungskünstler, was es mit dem Weihnachtsfest auch heute noch auf sich hat.

Wer Daniel Kallauch kennt, der weiß, dass er dabei äußerst unkonventionell und ganz ohne den erhobenen Zeigefinger auskommt. „Keine traditionellen Weihnachtslieder. Vielmehr beziehen wir bei unserer Mitmach-Musikshow das Publikum mit ein und lassen nicht nur die Puppen tanzen, sondern auch Jung und Alt bei unserer Party mitfeiern“, sagt der Unterhalter.

Eine ausgesprochen zentrale Rolle spielt Spaßvogel Willibald. Er will beim diesjährigen Krippenspiel mitmachen, hat aber keine Ahnung, worum es eigentlich dabei geht. Die vom Publikum stets begeistert begrüßte Handpuppe ist nicht auf den Mund, aber mit ihren frechen Sprüchen bisher in jeder Show aufgefallen.

Es wird gesungen und gelacht und immer ist auch das Familienpublikum aktiv dabei. Und das lässt sich normalerweise nicht zweimal bitten, wie die seit vielen Jahren immer gut gefüllten Adventsshows im deutschsprachigen Raum beweisen.

Der gebürtige Bremer Daniel Kallauch blickt bereits auf mehr als 3000 Auftritte zurück. Live schafft der dreifache Vater eine ganz besondere Atmosphäre, ist vielen Zuschauern auch noch aus dem KiKa und ZDF bekannt: dort liefen zahlreiche Videoclips und ein TV-Spielfilm unter dem Titel „Weihnachten ist Party für Jesus“.

Die Adventsshow „Himmelhochjauchzend“ findet am 04.12.25 um 17.00 Uhr im Großen Saal des Kurhauses statt. Der Einlass beginnt um 16.00 Uhr. Vor der Veranstaltung gibt es Spielangebote für Kinder. Das Programm dauert 75 Minuten (ohne Pause) und ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.