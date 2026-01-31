Die Badische Landesbühne zeigt: Die Wut, die bleibt

Eine Kooperation von Abendspielplan und Jungem Theater.

In einer Fassung für die Badische Landesbühne von Gina Jasmina Wannenwetsch

Eine Mutter steht vom Abendessen auf, geht zum Balkon und springt. Der Vater sucht eine Ersatzmutter. Die Tochter konzentriert sich auf ihre Wut. Die Wut auf das, was die Gesellschaft den Frauen zumutet.

Die Badische Landesbühne präsentiert Mareike Fallwickls Roman in einer eigenen Fassung. Durch den Sprung der Mutter fehlt der Familie alles, was sie bisher zusammengehalten hat: Liebe, Fürsorge und Sicherheit. Denn Helene konnte und wollte nicht mehr funktionieren. Sarah, ihre beste Freundin, unterstützt nun die Hinterbliebenen, ihr eigenes Leben rückt in den Hintergrund. Sie wird vom Familienvater wie selbstverständlich in den Alltag der Familie integriert. Das macht Sarah wütend.

Auch Lola, die älteste Tochter, durchlebt Trauer, aber vor allem Wut auf das Patriarchat, welches sie nicht nur von den Männern, sondern auch von ihrer toten Mutter und Sarah gestützt sieht. Gemeinsam mit ihrer Freundin Sunny macht sie dem System eine Kampfansage. Sie setzen sich aktiv zur Wehr und rächen begangenes Unrecht.

Mareike Fallwickl seziert in ihrem feministischen Bestseller veraltete Rollenbilder und legt den Finger in die Wunden unserer Gesellschaft.

Mit: Annamae Endtinger, Michaela Finkbeiner, Kim Vanessa Földing, Jonathan Parr, Simon Wenigerkind

Inszenierung: Gina Jasmina Wannenwetsch

Bühne und Kostüm: Leah Lichtwitz

Altersempfehlung: ab 14 Jahren

Einführung um 19 Uhr