Die Badische Landesbühne zeigt: Robin Hood

England hungert! Die Gefängnisse sind überfüllt!

Und Richard Löwenherz, König von England, ist im Ausland.

„Robin Hood“ von Nora Khuon und Markus Bothe ist die diesjährige Sommer- und Freilichtproduktion des Jungen Theaters der Badischen Landesbühne. Die Inszenierung von Ruth Langenberg ist am Dienstag, 01.07.2025, um 17 Uhr, in Bad Rappenau am Wasserschloss zu erleben.

Die Sheriffin von Nottingham, Guy of Gisborne und der Stellvertreter des Königs, Prinz John, bilden ein gefährliches Gespann. Gemeinsam nutzen sie die Abwesenheit des Königs, um die Steuern zu erhöhen und sich an der Macht zu bereichern.

Als das Mädchen Robin von Locksley die Steuern nicht bezahlen kann, muss sie vor der Sheriffin fliehen. Im Sherwood Forest will sie sich verstecken. Aber im Wald wimmelt es von Gesetzlosen, also verkleidet sie sich als Junge – Robin Hood. Doch Robin ist nicht alleine, mit einer Gruppe gleichgesinnten Rebell*innen muss wieder für Gerechtigkeit im Land gesorgt werden.

Obwohl Robin Hood mutig, klug, tollkühn, schnell und der beste Bogenschütze weit und breit ist, bleibt die Gefahr als Mädchen enttarnt zu werden. Tatsächlich lässt sich das Geheimnis nicht lange wahren, und die Entdeckung bringt die Freundschaftsbande in Gefahr. Aber dann wartet ein viel größeres Abenteuer auf Robin und ihre Freund*innen – sie müssen England vom Tyrannen befreien!

Mit: Douglas Morgan Brown, Abed Haddad, Michaela Finkbeiner, Kim Vanessa Földing, Sandra Förster, Tim Tegtmeier

Inszenierung: Ruth Langenberg

Bühne und Kostüm: Lucia Becker

Altersempfehlung: ab 6 Jahren

Bei schlechtem Wetter findet die Vorstellung im Kurhaus Bad Rappenau statt.