Die Badische Landesbühne zeigt: Was ihr wollt

In dieser Spielzeit feiert die Badische Landesbühne ihren 75. Geburtstag!

Zum Abschluss der Jubiläums-Spielzeit zeigt die Badische Landesbühne Shakespeares Komödie, die schon die erste Spielzeit 1949/50 geprägt hat.

Ein Höhepunkt fürs Sommertheater.

In Bad Rappenau ist die Freilichtkomödie von Wiliem Shakespeare am Dienstag, 1. Juli, um 20.30 Uhr, im Hof des Wasserschlosses zu sehen.

Am Anfang ein Schiffsuntergang! Viola kann sich ans Ufer Illyriens retten. Sie verkleidet sich als junger Mann. Aus Viola wird Cesario, der sich als Diener des Grafen Orsino anstellen lässt.

Aber Viola/Cesario verliebt sich in Orsino. Orsino wiederum liebt Olivia, die ihn seit Monaten abweist. Dafür interessiert sich Olivia sehr für Cesario/Viola. Als auch Sebastian, Violas Zwillingsbruder, in Illyrien strandet, ist das Chaos perfekt.

Weiteres Durcheinander entsteht durch die endlosen Zechgelage von Toby Rülps, Andrew Bleichenwang und Maria, die Verwalter Malvolio zuwider sind. Also manipulieren die drei den in Olivia verliebten Verwalter und lassen ihn verrückt erscheinen.

In Was ihr wollt ist nichts wie es scheint und niemand das, was sie/er vorgibt zu sein. Doch am Ende finden sich lauter glückliche Paare. Nur Malvolio verflucht die Gesellschaft.

Mit: Martin Behlert, Laura Brettschneider, Madeline Hartig,

Cornelia Heilmann, Thilo Langer, Evelyn Nagel, Nadine Pape,

Lukas Maria Redemann, Frank Siebers

Inszenierung: Jürgen Lingmann

Bühne und Kostüm: Lucia Becker

Musik Magnus Reichel

Altersempfehlung: ab 13 Jahren

Bei schlechter Witterung im Kurhaus Bad Rappenau