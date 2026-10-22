Die Baklava-Republik / The Republic of Baklava

In griechischer Sprache mit deutscher Übersetzungshilfe

Anestis Azas Production, Athen / Athens Epidaurus Festival

Ausgehend von dieser scheinbar absurden Frage untersucht The Republic of Baklava, wie Identitäten entstehen, wie nationale Mythen konstruiert werden und wie Menschen nach Zugehörigkeit suchen. Durch die symbolische Kraft eines der bekanntesten und zugleich umstrittensten kulinarischen Erzeugnisse des Mittelmeerraums und des Balkans hinterfragt die Inszenierung, was eine Gemeinschaft eigentlich definiert: Geschichte, Erinnerung, Kultur oder Vorstellungskraft.

Eine griechische Frau und ein türkischer Mann beschließen, ihr eigenes Land zu gründen: eine neue Republik, die auf der gemeinsamen Liebe zu Baklava basiert. Ihr privater Raum wird zum Hauptquartier dieses imaginären Staates, während eine Gruppe von »Forschenden« versucht, dessen Geschichte, Konflikte und Identität zu rekonstruieren. Zwischen Fiktion und Dokumentartheater verfolgt die Inszenierung die Entstehung dieses erfundenen Landes und untersucht mit Humor, Ironie und Fantasie reale Fragen zu Nationalismus, kulturellem Erbe und Zusammenleben.