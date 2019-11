Die Bastionsband lädt ein

Günther Scheuring, engagierter Programmgestalter des club bastion und tragendes Mitglied unserer Band, hatte Anfang Juli seinen letzten Auftritt. Er ist während eines Konzertes bei der Ausübung seiner größten Leidenschaft, der Musik, plötzlich und schmerzlos von uns gegangen.

Wir haben uns deshalb entschlossen, uns in unserem schon traditionellen Dezemberkonzert Günthers musikalischen Freunden zu widmen. An diesem Abend vereinen wir Musiker und Bands, die Günther in seinem Musikerleben begleitet haben. Es spielen Dr. M, The Rumblers, Lagerfeuer, die Willy DeVille / Bob Dylan – Projektband und natürlich die Bastionsband Musik „von und für Günthers Freunde“. Wir wollen sein musikalisches Lebenswerk feiern und uns auf diesem Weg beim Leben dafür bedanken, dass wir ihn kennen, erleben und begleiten durften.

Dies ist eine herzliche Einladung an alle, die Günthers Musik mögen, weil sie Spaß und gute Laune verbreitet.