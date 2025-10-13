Die beste Show über den King of Pop:

Unter den vielen Michael-Jackson-Tribute-Shows hat FOREVER: THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP einen Ausnahmestatus inne: Nur sie allein ist von Mitgliedern der Jackson-Familie hoch gelobt!

Am Samstag, 06. Dezember, lässt die Show um 20 Uhr in Heilbronn in der Harmonie den einzigartigen Zauber und die legendären Hits des größten Popstars aller Zeiten wieder aufleben.

Michael Joseph Jackson, alias „The King of Pop“ war und ist wohl einer der größten und bekanntesten Künstler aller Zeiten. Mehr als 350 Millionen verkaufte Tonträger und über 200 bis zum Anschlag gefüllte Stadien auf seinen drei Solowelttourneen machten ihn zum erfolgreichsten Entertainer dieses Erdballs. Schon im Kindesalter, als Mitglied der legendären „The Jackson 5“, erlangte Michael Weltruhm – der endgültige und absolute Durchbruch gelang ihm spätestens mit der Veröffentlichung des bestverkauften Albums aller Zeiten: „Thriller“.

Mit der Show „Forever: The Best Show About The King of Pop“ lebt Michael Jackson weiter. Selbst Joseph und La Toya Jackson, Vater und Schwester des verstorbenen Künstlers, sind beeindruckt von dieser Tribute-Show und unterstützen sie durch die Jackson Family Foundation.

Die aufwändige Produktion aus Spanien mit 20 Akteuren (Live-Musiker, Tänzer, Akrobaten) ist eine faszinierende Reise durch Michael Jacksons Karriere mit ihren vielen Hits. Die Show, die seit ihrer Premiere im Jahr 2010 von über einer Million Besucher in Europa, Mexiko und Lateinamerika gefeiert wurde, erhält mit einer Äußerung von Jermaine Jackson ihren Ritterschlag: „Es ist die beste Tribute-Show über Michael in der Geschichte!“.

