DIE BESTEN COMEDIANS DEUTSCHLANDS – LIVE: ERFOLGS-TV-FORMAT GEHT AB ENDE 2025 WIEDER AUF TOUR
Präsentiert von SAT1 schicken Starwatch und Brainpool Live das Erfolgsformat DIE BESTEN COMEDIANS DEUTSCHLANDS aus dem TV auch 2025 wieder auf die große Live-Bühne. Nach dem großen Erfolg in Hamburg, Hannover und Berlin geht es nun mit noch mehr Tourterminen und neuem Line-Up weiter für das beliebte Format, bekannt aus dem TV.
Geballte Comedy-Power Live on Stage am 11.12.25 in der Porsche-Arena Stuttgart mit Chris Tall, Cindy aus Marzahn, Tony Bauer, Mirja Boes, Osan Yaran, Maria Ziffy und Schlongonges.
