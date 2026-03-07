Die besten Tipps aus 10 Jahren Selbstentwicklung, die wirklich funktionieren

Du möchtest mehr aus deinem Leben machen, aber weißt nicht, wo du anfangen sollst? Die Welt der Persönlichkeitsentwicklung ist riesig und oft verwirrend. Wir haben alle schon viel gelesen, aber welche Tipps funktionieren im Alltag wirklich?

In diesem praxisorientierten Workshop destillieren wir die wichtigsten Erkenntnisse aus 10 Jahren intensiver Selbstentwicklung auf das absolute Minimum herunter.

Ich zeige dir:

- Die einfachsten Prinzipien für nachhaltige Veränderung – ohne komplizierte Hacks oder ständigen Optimierungsdruck

- Konkrete 5-Minuten-Strategien, die du sofort in deinen Alltag integrieren kannst.

- Was du sofort weglassen solltest, weil es nur Zeit und Energie kostet.

Ziel: Aufbau nachhaltiger Gewohnheiten, größten Zeit- und Energieräuber eliminieren, Umgang mit Fehlern und Rückschlägen.

Inhalt: Die Macht des Weglassens, Grundlagen des Habit-Stacking, Umgang mit Perfektionismus, Einfache Tools.

Methoden: Interaktiver Impulsvortrag, Praktische Übungen, Partner- und Gruppenaustausch, Erstellung eines persönlichen Aktionsplans.

Mark Bucher, Vertrieb, Sportbranche

Kostenbeitrag 30,00 EUR Kleingruppenpreis nicht ermäßigbar

Bitte mitbringen: Schreibmaterial, Verpflegung