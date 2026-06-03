Die bewegende Geschichte um den Kulturbahnhof und das Stadtoval

Aus dem ehemaligen Reichsausbesserungswerk für Lokomotiven ist ein neuer Kulturort entstanden: Der Kulturbahnhof.

Hier haben das Kino am Kocher, die städtische Musikschule und das städtische Theater ihr neues Zuhause gefunden. Ein weiterer großer Veranstaltungssaal mit einer eingebauten Orgel rundet das Ensemble ab. Ringsum auf dem ehemaligen Baustahlgelände ist ein neues Wohnviertel entstanden. Diese Führung zeigt die spannende und abwechslungsreiche Geschichte dieses Ortes bis heute.

Hinweis: Hinweis: Bei Veranstaltungen in den verschiedenen Kulturräumen besteht kein Anspruch auf Besichtigung dieser.