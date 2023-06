Die Bibras - Leidenschaftliche Begegungen und ein ungeklärter Todesfall

Die Bibras zählen zu den ältesten fränkischen Adelsgeschlechtern. Ihre jahrhundertealte Familiengeschichte weist zahlreiche spannende Episoden auf – hochpolitische und sehr persönliche, überraschende, schaurige und delikate.

Die musikalische Lesung in der historischen Umgebung der Gottesackerkapelle präsentiert ausgewählte Geschichten aus dem Leben herausragender Persönlichkeiten der Familie: Es geht etwa um Fürstbischof Lorenz von Bibra (1459-1519) und Martin Luther, um Valentin von Bibra und Katarina von Bora, Luthers Ehefrau, oder um Wilhelm von Bibra (1442-1490), den Vermittler zwischen Kaiser und Papst. Der „Occultus Erfordensis“ des Nikolaus von Bibra mit Berichten aus dem Alltagsleben Erfurts vom Ende des 13. Jhs. kommt ebenso zur Sprache wie die „Schmähgedichte“ von Simon Lemnius aus dem Jahr 1538.

Erwähnung findet natürlich auch Lebrecht Gottfried von Bibra, der letzte markgräfliche Oberamtmann in Crailsheim, der 1782 in einer Gruft in unmittelbarer Nähe der Kapelle beigesetzt wurde, und mit ihm das höfische Leben in Ansbach, Triesdorf und Crailsheim.