Drei Königssöhne ziehen durch die Welt. Immer wieder rettet der Jüngste, welcher Dummling genannt wird, verschiedene Tiere, wie Ameisen, Enten und Bienen vor seinen älteren Brüdern. Als die Söhne das Schloss entzaubern müssen, helfen ihnen plötzlich die Tiere. Zuletzt hilft die Bienenkönigin dem Jüngsten in seiner Not. Nur so wird die Königstöchter aus dem Schlaf befreit. Das Theaterstück vermittelt die Liebe zur Natur und die Achtung vor den Lebewesen auf der Erde, im Wasser und in der Luft. Außerdem erfahren die Kinder wie mit Mut und Entschlossenheit viel Gutes erreicht werden kann. Das Theater TamBambura hat den Text des Märchens weitgehend in seinem Original beibehalten, nur manche Abschnitte werden in direkte Rede umgewandelt. Durch live-gespielte Musik mit Trommel, Sopransaxofon und Melodica spricht das Stück alle Sinne an - es ist für Augen und Ohren und für`s Herz ein Genuss. Für Kinder ab 4 Jahren. Wir bitten um Verständnis, dass Kinder unter 4 Jahren nicht eingelassen werden können. Kartenvorverkauf Mediathek. In Kooperation mit dem Kultur- und Sportamt der Stadt Neckarsulm.