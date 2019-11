Das Theater TamBambura präsentiert eine außergewöhnliche Märchenaufführung während des Weihnachtsmarktes. Matthias Störr macht seit 1980 Theater mit den unterschiedlichsten Darstellungsformen. Das Theater TamBambura wurde 1987 gegründet. Die Kindertheater-Produktionen, deren anspruchsvoller Stil selbst die Erwachsenen begeistert, werden inzwischen in der ganzen Bundesrepublik gespielt.

Eine stimmungsvolle Mischung aus Figuren-, Papier- und Bewegungstheater mit Gesang, Klängen und Live-Musik. Drei Königssöhne ziehen durch die Welt. Immer wieder rettet der Jüngste, welcher für die Anderen „der Dummling” hieß, verschiedene Tiere, wie Ameisen, Enten und Bienen vor seinen älteren Brüdern. Als es darum geht drei schwierige Aufgaben zu lösen, um das Schloss zu entzaubern, helfen die Tiere, zu allerletzt die Bienenkönigin dem Jüngsten in seiner Not. Nur so werden die Königstöchter aus dem Schlaf befreit... Das Theaterstück vermittelt die Liebe zur Natur und die Achtung vor den Lebewesen auf der Erde, im Wasser und in der Luft... und wie mit Mut und Entschlossenheit viel Gutes erreicht werden kann.

Der Inhalt des Märchens ist heute in Bezug auf unseren Umgang mit der Natur und deren Lebewesen im Sinne der Nachhaltigkeit aktueller denn je. Die beweglichen Requisiten und die Tischmarionetten wurden großteils aus Papiermaterialien hergestellt. Es tauchen Origami-Faltfiguren auf, und naturbelassene Treibhölzer bereichern das verwandelbare und farbenprächtige Bühnenbild. Die Handlung wird immer wieder durch live gespielte Musik wie z. B. mit Trommel, Sopransaxofon, Melodica und mit Geräuschen untermalt. In besonders vielseitiger Weise wird mit Aktion und Poesie lebendiges Kindertheater geboten: für Kinder und Erwachsene spricht es alle Sinne an - ist für Augen und Ohren und fürs Herz ein Genuss...