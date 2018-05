Gespielt werden Big Band Klassiker und Überraschungen aus dem großen Repertoire der Musik- und Jazz-Geschichte in verschiedenen Stilen wie Blues, Swing, Jazz, Fusion, Latin und Rock.

Am 17. Dezember 2013 haben sich die Musiker von Die BIG BAAND zusammengetan, um einen neuen, zukunftsträchtigen Rahmen, einen Verein zu gründen. Ihre Wurzeln kommen aus der Andreas T. Bundy Big Band ebenso wie aus der Young Jazz And Rock Honoratioren. Seit 2013 treten die Musiker als Die BIG BAAND e.V. und somit als gemeinnüt­ziger Verein auf. Sie empfinden sich als Botschafter der Jazz Big Band Kultur in Ostwürttemberg. Das Doppel AA steht nicht nur für den Vereinssitz in Aalen, sondern auch als bekanntes Symbol für den gesamten Ostalbkreis. Weitere Informationen finden Sie unter http://diebigbaand.de/