Die Big Band der Bundeswehr

Swing statt Marsch? Dem Zauber der Big Band der Bundeswehr kann sich kaum ein Zuhörer entziehen. Auch wenn es sich dabei um so prominente Ohrenzeugen wie den Bundespräsidenten, das Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten von Amerika oder Papst Franziskus handelt. Die Künstler in Uniform brauchen nur wenige Töne, bis der Funke überspringt und Finger schnipsen oder Füße wippen. Die Musiker spielen sich kreuz und quer durch die Republik und begeistern Hunderttausende Zuschauer pro Jahr. Sie überzeugen Open Air genauso wie in Konzerthallen, auf Bällen oder in Fernsehshows.

Wohl kein zweites Show-Orchester verbindet musikalische Klasse auf höchstem Niveau mit einer hochmodernen, multimedial aufbereiteten und damit einzigartigen Bühnenshow. Alle Instrumentalisten sind handverlesen und an renommierten Hochschulen für moderne Unterhaltungsmusik ausgebildet. Zumeist sind sie nicht nur auf ihrem Hauptinstrument erstklassige Solisten, sondern sogar virtuos auf mehreren Instrumenten.

Eine Schlechtwetterlösung wird kurzfristig über die Tagespresse veröffentlicht.