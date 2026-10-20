Die Birds Band & italienisches Buffet

Der Abend beginnt ab 19 Uhr mit einem italienischen Buffet von unserem Italiener „Da Lino”.

Die Birds Band – bestehend aus Tonia Danese und Uwe Lenz. Tonis federleichte Stimme schwebt über die sphärischen Klangwelten, während sie zeitgleich Gitarre spielt und mit Cajon und Hi-Hat den Beat angibt. Vollendet ist das Duo mit der bluesig-rauchigen Stimme und dem virtuosen Gitarrenspiel von Uwe, was der Band einen ganz eigenen Sound verleiht.

Die Birds brauchen keine aufwändige Show, keine Playbacks, keine Partymusik. Sie spielen sich in die Herzen ihrer Zuhörer durch ihre authentische und sympathische Art, ihre harmonischen Satzgesänge, durch ihre reifen Eigenkompositionen und durchdachte, nach dem besonderen Birds-Sound arrangierte Coversongs.