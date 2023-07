Die Blüte im Asphalt

Der in Oklahoma (USA) geborene Brian Esch nimmt seine Mitmenschen mit auf eine Reise durch den abstrakten Expressionismus.

In Deutschland aufgewachsen, begann er schon in jungen Jahren zu malen. Früh wurde Ihm klar, dass er nicht in das typische Gesellschaftsbild passt.

Er versuchte sich in verschiedenen kaufmännischen- und handwerklichen Berufen, um Material für seine Kunst zu kaufen, fand aber in keiner dieser Tätigkeiten Erfüllung. Als Erwachsener traf Brian die Entscheidung seinem inneren Glück nachzugehen und sich ganz der Kunst zu widmen. Am Rande der Obdachlosigkeit baute er sich in den sozialen Medien eine Community mit Tausenden von Followern auf. Seit 2021 wird er international durch ein professionelles Team vertreten.

Brian beschreibt sein eigenes Weltbild in figurativen, abstrakten oder psychedelischen Motiven. Dabei stehen oft Nächstenliebe, Akzeptanz und Gleichberechtigung im Vordergrund. Brian Esch erfreut sich in den sozialen Medien zunehmender Beliebtheit. Mit seiner Authentizität und den Einblicken in seinen Alltag begeistert er täglich Zehntausende seiner Follower.