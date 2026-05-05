Am Mittwoch 17. Juni um 19:30 Uhr findet zum 100 jährigen Jubiläum „Waldorfkindergärten“ eine Märchen Eurythmie-Aufführung „Die blaue Blume“ für Erwachsene statt.

Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir ein kroatisches Ensemble aus Zagreb zu uns einladen durften.

Die Vereinigung der Waldorfkindergärten hatte das Ensemble an verschiedene Waldorfkindergärten vermittelt – Idee ist es, dass auch Waldorfkindergärten aus der näheren Umgebung, die nicht über eine Saal wie unseren verfügen oder dieser schon anderweitig vergeben ist, dazustossen können.