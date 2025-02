[F]empower im Ländle

Was hat eine alte Linde in Esslingen mit [F]empower zu tun? Welchen Einfluss hatte eine Gräfin aus Esslingen auf den Kaiser von Österreich? Und welche Frauen haben eigentlich die Esslinger Theaterwelt geprägt? Mehr als HIStory – Wir geben der HERstory in einer bunten Collage aus Musik, Literatur, Politik und Wissenschaft nicht nur eine, sondern viele Stimmen.

Schauspieler*innen und die Dramaturgie der WLB laden Sie ein, gemeinsam in die aufregenden Geschichten von Frauen aus Esslingen einzutauchen: Von alten Märchen und mittelalterlichen Hexensagen über politische Kampfreden bis hin zu vielfältigen Stimmen von Heute – eine Reise durch die Esslinger Vergangenheit und Gegenwart!

Der Eintritt ist frei.