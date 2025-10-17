Die Blues Brothers

Schwarze Anzüge, schwarze Hüte, schwarze Sonnenbrille: So ziehen die Brüder Jake und Elwood Blues los, um ihre alte Band wieder zusammenzubringen, ...

Geld einzuspielen und so ihr einstiges Waisenhaus vor dem Verkauf zu retten. "Wir sind unterwegs im Auftrag des Herrn." - Mit diesem Satz sind die Schauspieler John Belushi und Dan Aykroyd als "The Blues Brothers" im Jahr 1980 in die Filmgeschichte eingegangen.

Frei nach dem Kultfilm von John Landis hat die Württembergische Landesbühne Esslingen eine geist- und temporeiche Version der "Blues Brothers" auf die Bühne gebracht: mit schwäbischem Lokalkolorit, grandiosen Darsteller*innen und einer Live-Band für den passenden Soundtrack mit unvergesslichen Songs wie "Everybody Needy Somebody to Love", oder "Shake a Tail Feather".

Alles in allem: ein Heidenspaß!