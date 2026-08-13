In ihrem Programm "Kamasutrai ond Muggafugg" packen die beiden schwäbischen Originale ihre Koffer und nehmen das Publikum mit auf eine Reise um die Welt – freilich auf ihre ganz spezielle, urkomische und urschwäbische Art.

Sie bedienen nicht das übliche, männerfeindliche Kittelschurz-Klischee. Vielmehr entfaltet sich zwischen Texten, Liedern und absurden Alltagsbeobachtungen ein Abend, der so bunt und überraschend ist wie die Bräschtling Sisters selbst. Schrill, schräg, musikalisch und mit komödiantischem Esprit.

Die beiden Künstlerinnen servieren Kabarett mit Sprachwitz und Rhythmus, mit scharfem Blick, Augenzwinkern und Esprit. Ein Abend voller Charme, Humor und schwäbischem Welterklärungsdrang.