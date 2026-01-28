"Die Brücken über die Tauber - verbindendende Elemente mit künstlerischen Besonderheiten".

1733 entwarf Balthasar Neumann (Erbauer der Würzburger Residenz) die Brücke in Tauberrettersheim. Damit prägte er z.T. den Brückenbau über die Tauber. Doch es gab auch vorher schon bekannte Brückenbauwerke. Oft schmückt die jeweilige Brücke eine Figur des Hl. Johannes von Nepomuk. Im Vortrag soll über die Geschichte und Sagen verschiedener Brücken berichtet und auf das Leben und Bedeutung von Brückenheiligen, wie Nepomuk, näher eingegangen werden.