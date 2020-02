Die Brühllerchen sind längst mehr als ein Geheimtipp: Bei verschiedenen Chor- und Liedwettbewerben haben sie mit ihren ausdrucksstarken Frontfrauen und fein abgestimmten Gesangs-Arrangements die Jurys im musikalischen Kabarett überzeugen können. Sie halten politischen und gesellschaftskritischen Themen den Spiegel vor und legen die Finger in so manche Wunde. Dazu bedienen sie sich bekannter Musiktitel und kleiden diese mit persiflierenden Texten neu ein … so wird Lemon Tree zu Applebee oder es entsteht ein Altersheim im Sonnenschein. Das ganze Theater um die Finanzkrise, die Steueroasen, die Diesel- und die Spionageaffäre liefern den Stoff, den die Gruppe auf humorvoll-ironische Weise verarbeitet. Und damit auch einzelne Politiker ihr Fett wegbekommen, erscheinen diese gelegentlich in parodistischer Form direkt auf der Bühne …

Ganz nebenbei nehmen sich die Brühllerchen auch immer wieder selbst aufs Korn: Die Ensemblemitglieder wohnen alle im saarländischen Hasborn am beschaulichen Brühlbach und punkten mit charmanter Mundart und viel gerolltem ‚r‘. „Ein echtes Brüllerchen…“, schwärmt die Presse, „Ein herausragendes Gesangsensemble, das mit sauberem Satzgesang, treffsicheren Texten und gelungenen Parodien Applaus und Zugabeforderungen geradezu provoziert!“. Am besten Sie überzeugen sich selbst …