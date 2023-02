How to be a woman

„Wann ist ne Frau ne Frau?“ Für ca. 51 % der Weltbevölkerung ist das eine berechtigte Frage Besonders wenn wir angesichts von Genderpaygap und Betreuungsnotstand mal wieder an der Emanzipation (ver-)zweifeln. Und es drängen sich weitere Fragen auf: Was wird von Frauen heute erwartet? Welche Erwartungen stelltfrau an sich selbst? Wie weit sind wir in Sachen Gleichberechtigung gekommen? Was ist Klischee und was Realität– zwischen Aktentasche und Zwetschgenkuchen?

Regina Greis, Sängerin und Schauspielerin, stellt sich diesen Fragen mit der Unterstützung ihrer Pianistin Ayten Sabety. Mit verschiedenen Chansons werden unterschiedliche Frauentypen beleuchtet mal witzig, mal frivol, mal frech, mal sentimental...

Freuen Sie sich auf einen heiteren Abend mit Schirm, Charme und Manolos.