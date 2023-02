Tikerihai - From Finnfolk To Finnhits

Finnischer Weltmusiker Kiureli Sammallahti und die in Deutschland lebenden finnischen Musiker, Sängerin Laura Ryhänen und Geiger Mikko Kuisma trafen sich zum ersten Mal im Mai 2018 während der Tour der berühmten Finnischen Roma-Sängerin Hilja Grönfors. Die Zusammenarbeit lief so gut, dass Hilja Lauras und Mikkos Finntangoband Uusikuu einlud, um mit ihr und ihren Musikern einige Monate Später in Helsinki auf der Bühne zu stehen.

Jetzt ist es Zeit für eine neue spannende Kollaboration. Laura, Kiureli und Mikko nehmen Sie mit auf eine musikalische Reise durch die Geschichte der finnischen Populärmusik. Alte Folkmusik, die damals die Unterhaltungsmusik war, mischt sich mit heiteren internationalen Schlagercovers, melankolischen Tangos und neuen Versionen der Nordischen Rock- und Pophits. Tiikerihai (Tigerhai) schwimmt wild und weltoffen durch verschiedene musikalische Äras, nimmt mit was ihm gefällt, und geniesst diese köstliche Mischung mit seinem Publikum. Das Rezept für diese musikalischen Leckerbissen ist sehr einfach: Man nehme eine Prise (oder Brise?) Nostalgie, einen Teelöffel Herzschmerz, ein Haufen von wunderschönen Melodien, mehrere Tassen voller Ironie, garniert mit fröhlichen Geschichten, nordischem Coolness und musikalischem Spass! Man darf mitsingen!

Tiikerihai sind:

Laura Ryhänen (Gesang)

Mikko Kuisma (Geige, Gesang)

Kiureli Sammallahti (Akkordeon, Gesang