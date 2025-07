Die Bremer Stadtmusikanten

Das Theatersommer Ludwigsburg öffnet seine Tore vom 25.06. - 13.09.2025. Der Spielplan kann unter www.theatersommer.net erkundet werden. Um auf dem Laufenden zu bleiben können Sie sich gerne bei unserem Newsletter www.theatersommer.net/newsletter anmelden.

Ein alter Esel, der seinem Bauern ein Leben lang gut und brav den Dienst erwiesen hatte, wird von diesem einfach vor die Tür gesetzt. Grund dafür ist seine Altersgebrechlichkeit, die seinen Dienstherren erst verzweifeln lässt und später zu regelmäßigen Wutausbrüchen bringt. Dabei hat der Senior gute Pläne für seinen Ruhestand: seit langem trainiert er fleißig seine Singstimme und ist guter Dinge, eine Band zu gründen und mit dieser eine Konzertreise nach Bremen zu starten. Eines Tages eskaliert der Streit zwischen Mann und Esel und der arme alte Rentner nimmt schnell Reißaus, um dem sicheren Verderben zu entgehen. Während seiner Flucht stolpert er fast über einen zahnlosen alten Hund, der gerade noch rechtzeitig sein Herrchen verließ, um nicht als Hundegulasch zu landen. Gemeinsam mit einer tauben Katze, die aber glaubt recht gut bei Stimme zu sein und einem Hahn, der ebenfalls das Rentneralter überschritten hat, fassen sie gemeinsam den Plan, in Bremen als Stadtmusikanten durchzustarten. „Etwas Besseres als den Tod finden wir überall“, denken sich Esel, Hund, Katze und Hahn, und stoßen Prompt auf ein gemütliches Häuschen, das nur auf die 4 Reisenden zu warten schien. Doch in der Nacht kehren die wahren Bewohner zurück und schnell wird klar, dass diese an einer friedlichen Koexistenz nicht interessiert sind… Ein Märchen der Gebrüder Grimm, das in seinem Inhalt sehr modern die Frage aufgreift: was wird aus uns, wenn wir nicht mehr jung und knackig die Aufgaben im gesellschaftlichen Leben erfüllen können? Was wird aus unseren Träumen? Und ist alt werden, vielleicht viel besser als wir befürchten? Dürfen wir uns endlich mal nur mit dem beschäftigen, was uns Spaß bereitet? In einer lebendigen musikalischen Inszenierung freuen wir uns auf die Anarchie des Älterwerdens und feiern mit Ihnen und Euch unseren ersten Bandauftritt in Ludwigsburg.