Die Bremer Stadtmusikanten

Diese Geschichte, 1819 zum ersten Mal von den Brüdern Grimm aufgeschrieben, kennen wir alle: Ein alter Esel ist seinem Herrn nicht mehr nützlich und wird mit dem Tode bedroht.

Also macht er sich auf nach Bremen, um dort Stadtmusikant zu werden. Auf seinem Weg trifft er eine Katze, einen Hund und einen Hahn, denen alle das gleiche Schicksal droht und die sich ihm anschließen. Fortan nehmen sie ihr Leben selbst in die Hand.

Eintritt frei, Anmeldung in der Stadtbücherei

Für kleine und große Leute ab 4 Jahren